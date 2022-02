Man uit Gouda vermist

Uit onderzoek blijkt dat Tommie 29 december uit Gouda vertrok en camerabeelden wijzen uit dat hij op 1 januari gezien is op station Eindhoven Centraal. De politie vermoedt dat Tommie sinds 5 januari in Duitsland verblijft. De Duitse politie controleerde Tommy’s identiteit in het plaatsje Neckarsulm, echter stond Tommie op dat moment nog niet (internationaal) als vermist gesignaleerd. Na 5 januari is er bij het onderzoeksteam geen spoor van hem bekend.

Toen Tommie de zorginstelling verliet droeg hij: een blauw gewatteerde Tommy Hilfiger jas, een lichte spijkerbroek en zwarte sportschoenen, met roze accenten, van het merk Nike Air Max. Hij droeg een lichtgrijze rugtas van het merk Eastpak bij zich. Tommie heeft een lengte van 1.85 M., donkerblond haar en blauwe ogen. Vermoedelijk verplaatst hij zich met het openbaar vervoer. De familie van Tommie maakt zich ernstige zorgen over zijn geestelijke toestand, vooral omdat hij al een tijdje zijn medicijnen waarschijnlijk niet slikt. Hij zou door zijn psychoses een gevaar voor zichzelf en voor anderen kunnen vormen.

Politieonderzoek

Rechercheurs liepen in samenwerking met de familie en zorginstelling waar Tommie verbleef meerdere sporen in het vermissingsonderzoek uit. Zo doorzochten agenten onder andere zijn kamer en stelden zij sporen voor nader onderzoek veilig. Het politieonderzoek leidde nog niet tot de vindplaats van Tommie en daarom nu deze getuigenoproep. Weet u waar Tommie de Goede verblijft? Of zag u hem onlangs? Weet u welke kleding hij draagt? Neem dan direct contact op met de recherche Gouda via de opsporingstiplijn of vul een online tipformulier in.

Ziet u Tommie?

Als u Tommie ziet op straat of elders, neem dan direct contact op met de politie via 112. De politie komt graag zelf met Tommie in contact om hem de hulp te bieden, die hij nodig heeft.