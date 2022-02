Twee mannen aangehouden met gestolen gereedschap in auto

Agenten gaven omstreeks 13.10 uur op de A58 bij Rucphen de bestuurder een stopteken voor een controle. De bijrijder had een gripzakje harddrugs bij zich. In de auto zagen de agenten gereedschap liggen dat vermoedelijk gestolen was. De mannen, 41 jaar en 37 jaar, zijn aangehouden op verdenking van heling. Na verder onderzoek bleken deze goederen inderdaad gestolen te zijn. De verdachten zijn in verzekering gesteld voor nader onderzoek.