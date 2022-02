Brommer start niet, man gooit helm naar agenten

Bij het sluiten van de horecagelegenheden op de Grote Markt probeerde de man zijn brommer te starten. Dat lukte niet en de Bergenaar werd steeds kwader. Omstanders die hun fiets pakten probeerden hem te helpen, maar het was niet mogelijk om de brommer aan de praat te krijgen. De mensen die zo aardig waren om de man te helpen werden vervolgens steeds uitgescholden en bedreigd door de man. Sommigen kwamen hun beklag doen bij de aanwezige agenten over zijn agressieve gedrag.

Agenten liepen naar de man toe om hem te waarschuwen dat hij zich wat netter moest gedragen. De man schold hen de huid vol en daagde de politiemensen uit om met hem te komen vechten. Op een gegeven moment gooide hij zijn brommerhelm hard naar een van de agenten toe. Vervolgens wilde hij niet meewerken aan het vaststellen van zijn identiteit, maar probeerde hij een agent met zijn gebalde vuist te slaan.

De man is hierop naar de grond gewerkt en, met verzet, aangehouden voor poging zware mishandeling, belediging, wederspannigheid en het verstoren van de openbare orde. De agenten gebruikten pepperspray om te man onder controle te krijgen. Uiteindelijk lukte dat en hij is overgebracht naar een politiecellencomplex. Ook daar bleef hij zich agressief gedragen. De man was onder invloed van alcohol, zo bleek uit een ademanalyse die hij later moest doen. Hij zit nog vast en mag zaterdag een verklaring afleggen over zijn gedrag.