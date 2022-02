Rijbewijs van beginnend bestuurder ingevorderd

De bestuurder kreeg een stopteken waaraan hij voldeed. Hij moest een blaastest ondergaan waaruit bleek dat hij inderdaad veel teveel gedronken had. De 20-jarige Belg is meegenomen naar het politiebureau voor een ademanalyse. Hieruit bleek dat hij ruim vijf keer meer had gedronken dan is toegestaan voor een beginnend bestuurder.

Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt. Hij kreeg een rijverbod van elf uur en mag in die tijd dus geen enkel ander voertuig besturen. Ook werd zijn rijbewijs ingevorderd. Op een later moment wordt door de officier van justitie bepaald of en wanneer hij het rijbewijs terug krijgt.