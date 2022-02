Getuigen gezocht van straatroven in Leiden

Het slachtoffer reed zondagnacht op zijn fiets omstreeks 0.15 uur door de fietstunnel onder de N206, vanaf de Damlaan in de richting van de Diamantlaan. Twee mannen op een scooter kwamen naast hem rijden, schopten hem van zijn fiets en eisten zijn spullen.

Het slachtoffer rende weg, maar werd zo’n vijftig meter verderop tegengehouden door de verdachten. Onder bedreiging van een mes beroofden de twee het slachtoffer van zijn spullen, waarna ze ervandoor gingen.

Beroving bij station De Vink

Korte tijd later is in de buurt van station De Vink in Leiden een man beroofd door twee mannen op een scooter. Het slachtoffer werd daarbij hard tegen zijn hoofd geslagen.

Het signalement van de daders kwam sterk overeen met het signalement van de daders van de eerdere straatroof. Een van de twee is korte tijd later met een scooter aangetroffen. Het gaat om een 19-jarige man uit Voorschoten. Hij had een flink mes bij zich en is aangehouden. Omdat hij zonder rijbewijs reed, kreeg hij ook een bekeuring. De scooter bleek gestolen te zijn en is in beslag genomen.

Getuigen gezocht

Naar de tweede verdachte wordt nog gezocht. Het gaat om een licht getinte man. Heeft u in de nacht van zondag 13 op maandag 14 februari iets verdachts gezien in de omgeving van de Diamantlaan en/of station De Vink? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn? In de vorm van camerabeelden bijvoorbeeld? Laat het ons weten.

Informatie kunt u via 0900-8844 delen. Blijft u liever anoniem, dan kunt u 0800-7000 bellen.