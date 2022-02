Acht mannen aangehouden na conflict bij woning

De groep mannen had zich rond middernacht bij een woning in de Voltastraat verzameld vanwege een zakelijk conflict. De mannen riepen dreigende woorden naar de bewoners. Agenten hebben de mannen weggestuurd. Enige tijd later alarmeerden de bewoners opnieuw de politie omdat de situatie dreigde te escaleren. Er was een ruit ingegooid en de aanwezige mannen werden steeds agressiever en dreigden de woning binnen te willen komen. Mogelijk had een van hen ook een vuurwapen bij zich. Daarop zijn meerdere politie-eenheden naar de woning gegaan en hebben de acht mannen aangehouden. Ze zitten vast en worden vandaag verhoord. De politie doet verder onderzoek naar het incident.