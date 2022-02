Levensgevaarlijke actie in Eindhoven in Bureau Brabant

Rond 01.05 uur plaatsen de twee mannen de vuurwerkbom aan de voorzijde van het huis. We tonen bewakingsbeelden waarop we zien dat twee mannen de voortuin van het huis in lopen. Een van de twee mannen gaat vervolgens naar de voordeur. De ander naar het raam. De man bij de voordeur rommelt dan wat, net als zijn handlanger. Het duurt niet lang voordat er een steekvlam en rook ontstaat. En dan een harde knal. De twee mannen gaan er allebei met een rotgang vandoor. De voorgevel van het huis staat in brand. Gelukkig worden de bewoners, een gezin met een klein kindje, op tijd wakker en raakt er niemand gewond.

Help mee!

De schade is groot. Maar de schrik misschien nog veel groter. Wie doet er nu zoiets? En waarom moest er nou bij dit huis een vuurwerkbom af gaan? Was het een bewust actie of misplaatste baldadigheid? We doen er alles aan om de daders van deze levensgevaarlijke actie op te sporen. Help ons daarbij, en deel uw informatie met ons! Desnoods anoniem.

