Straatrovers aangehouden

Omstreeks 20.40 uur kregen agenten een melding dat er een vechtpartij zou zijn in de stationshal aan het Stationsplein. Ter plekke bleek dat een 30-jarige Roosendaler werd lastig gevallen door twee personen en er een vechtpartij was ontstaan. De verdachten zijn er vervolgens met een tas van het slachtoffer vandoor gegaan. De verdachten werden in de omgeving aangehouden mede dankzij aanwijzen van getuigen. De tas werd in een tuin teruggevonden. De verdachten, 22 en 25 jaar oud (woonplaats nog onbekend), zijn overgebracht naar een cellencomplex voor verder onderzoek.