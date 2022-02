Verdachte aangehouden voor vernieling en mishandeling

Agenten kregen rond 01.40 uur een melding dat er in de Bunschotenlaan een chauffeur geslagen zou zijn door een klant. Ook was zijn taxi vernield. Na enkele minuten waren de eerste agenten ter plaatse en zagen zij al snel dat de verdachte niet voor rede vatbaar was. Toen een agent de 19-jarige verdachte uit Tilburg aansprak om te vragen wat er aan de hand was, reageerde hij opgefokt en probeerde de agent te slaan. Toen de agent aangaf dat de verdachte aangehouden was, begon hij om zich heen te slaan en raakte hierbij de agent met een flinke klap. De andere agenten hebben daarop pepperspray gebruikt om de verdachte onder controle te brengen en aan te houden. Hij is meegenomen naar de politiecel.