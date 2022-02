Man gewond na verkeersruzie

Aan de beschieting was een ruzie vooraf gegaan, aldus het slachtoffer. De man was niet levensgevaarlijk gewond. Na behandeling in het ziekenhuis mocht hij weer naar huis.

Agenten namen een aangifte van de man op en deden onderzoek op de plaats van het delict. Een deel van de A17 werd maandag afgezet om dit onderzoek goed te kunnen doen. Er zijn goederen in beslag genomen voor sporenonderzoek. Het voorval zou tussen 18.30 en 19.00 uur hebben plaatsgevonden in de buurt van de toerit naar de A17, vanaf de Burgemeester Freijterslaan.

Hebt u informatie die de politie kan helpen bij het oplossen van deze zaak, of hebt u wellicht iets gezien van het incident, dan wordt u verzocht contact met ons op te nemen via 0900-8844 of via What’s App (06-12207006). Vermeld zaaknummer 2022-047139.