Aangehouden verdachte die ravage aanricht in Apeldoorn langer vast

Samen met een aantal andere incidenten in de buurt is het gevoel van veiligheid aangetast. We trekken als politie samen met de gemeente (en andere partijen) op en onderzoeken welke maatregelen wij verder nog in kunnen zetten. Ook de wijkagent is goed aangesloten in de buurt. We hebben begrip voor de zorgen van de bewoners en hopen dat we samen snel weer de rust in de wijk kunnen laten terugkeren. Op 27 januari jl. is er door de Raadkamer besloten om de voorlopige hechtenis van de man te verlengen met 90 dagen.

Als mensen informatie hebben of iets kwijt willen dan kunnen ze contact opnemen met de politie op 0900-8844 dan kan ook anoniem op via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

