Politie zoekt getuigen van straatroven in Leiden

Herenstraat

Rond 00.45 uur fietste een 18-jarige man op de Herenstraat toen hij plotseling twee mannen op een zwarte scooter vanuit de Vrijheidslaan aan zag komen rijden. De bijrijder stapte af en eiste dat de fietser zijn telefoon zou afgeven. Het slachtoffer werd vervolgens van zijn fiets afgetrokken en kreeg daarbij enkele trappen.



Kastanjekade

Een kwartier later ontvingen agenten een nieuwe melding van een poging beroving in Leiden. Een 25-jarige man uit Leiden was op de Kastanjekade bedreigd door twee mannen en toen hij zijn persoonlijke eigendommen niet wilde afstaan, kreeg hij enkele klappen. Geschrokken van een voorbijganger, gingen de twee verdachten er vandoor.



Utrechtse Jaagpad

Mogelijk zijn de twee verdachten ook betrokken bij een straatroof een week eerder op het Utrechtse Jaagpad op de witte ophaalbrug in Leiden. Op maandag 24 januari kwam rond 15.15 uur een 38-jarige vrouw uit Leiden met haar fiets hard ten val toen twee mannen probeerden haar tas te stelen. Na de val maakten de twee verdachten zich uit de voeten in de richting van de Evertsenstraat en de Tasmanstraat.



De politie onderzoekt de drie straatroven en gaat er vanuit dat het telkens om dezelfde twee verdachten gaat. Zij zijn ongeveer 18 jaar oud, hebben een licht getint uiterlijk en waren bij alle drie de incidenten in het zwart gekleed.



Getuigenoproep

Was u getuige van deze straatroven of beschikt u over informatie of videobeelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. U kunt ook gebruik maken van onderstaande contactmogelijkheden.