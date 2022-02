Wie is verantwoordelijk voor twee aanslagen op theehuis in Roosendaal?

Twee aanslagen met zwaar vuurwerk op theehuis in Roosendaal

Een theehuis aan de Rembrandtgalerij in Roosendaal is in januari dit jaar twee keer het doelwit geweest van een aanslag met zwaar vuurwerk. De eerste keer is in de nacht van zondag 2 op maandag 3 januari jl. omstreeks 03.50 uur. Het blijft dan bij een poging. De dader plakt de explosieven tegen het raam van de zaak maar gaat er vandoor als er een voetganger aankomt.

Veel schade

Op donderdag 13 januari jl. gebeurt hetzelfde, vermoedelijk dezelfde dader,plakt opnieuw zwaar vuurwerk tegen de ruit. Deze keer ontploft het echter wel, met als gevolg een flink gat in de ruit en veel schade. Bovendien ligt de hele zaak onder de glassplinters. Het gebeuren heeft veel impact bij de bewoners in de buurt.



Bewakingsbeelden

In de uitzending tonen we bewakingsbeelden van beide incidenten. Bij het laatste voorval is de dader het beste te zien. Hij draagt dan een blauw trainingspak met daaronder witte sneakers. Wie is deze aanslagpleger? Maar we willen ook graag weten waarom? Wat kan het motief geweest zijn? Ook daarover ontvangen we graag meer informatie.