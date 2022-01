Man aangehouden na burenruzie

Agenten werden rond 07.30 uur naar de Lorentzstraat gestuurd na een melding van een burenconflict waarbij een vrouw met een tuinhark was geslagen door een buurtbewoner. Eveneens zou de man de auto van de vrouw hebben vernield met de hark. De agenten belde aan bij de verdachte die met zijn hond naar buiten kwam. De man reageerde agressief op de agenten die vertelden dat hij was aangehouden. De man weigerde mee te gaan en werd steeds agressiever waarop een agent het stroomstootwapen heeft ingezet. De verdachte weet terug zijn woning in te gaan. Na enige tijd komt hij weer naar buiten en werkt mee aan de aanhouding. Hij zit vast voor verhoor. De politie doet verder onderzoek naar het incident.