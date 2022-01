Overleden man aangetroffen in woning aan VOC-kade

Die avond krijgt de politie even voor 18.30 uur een melding dat het niet lukt om in contact te komen met de bewoner van een woning aan de VOC-kade. In de woning wordt het levenloze lichaam aangetroffen van een man, vermoedelijk de 42-jarige bewoner. Direct wordt een uitgebreid onderzoek opgestart om te achterhalen hoe de man is komen te overlijden. Over de omstandigheden waaronder de man is gevonden wil het onderzoeksteam op dit moment nog geen informatie kwijt. De recherche gaat uit van een misdrijf. Om die reden komen rechercheurs graag in contact met mensen die afgelopen dagen iets is opgevallen bij of rond de woning aan de VOC-kade. Het pand waar de man is gevonden is vrij recent opgeleverd en meerdere omliggende panden zijn nog in aanbouw en onbewoond, waardoor het vrij rustig is. Rechercheurs doen daarom graag een beroep op het geheugen van mensen als zij het zich kunnen herinneren dat er personen en voertuigen bij het pand zijn gezien. Indien mensen de beschikking hebben over camera- of dashcambeelden in de omgeving, dan ontvangt de politie die graag. Informatie en beelden kunnen via het onderstaande tipformulier naar het rechercheteam worden verstuurd. Daarnaast is het ook mogelijk om telefonisch informatie door te geven via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Op www.meldmisdaadanoniem.nl kan ook anoniem informatie worden doorgegeven.