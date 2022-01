Getuigen gezocht na ontploffen van vuurwerkbom in woning Dordrecht

De buurt wordt rond 23:30 uur opgeschrikt door een harde knal. Er is een vuurwerkbom door de brievenbus gedaan bij een woonhuis. Terwijl een 39-jarige bewoonster op het geluid van de brievenbus afgaat, komt ze in de hal een brandend voorwerp tegen dat op dat moment ontploft. Door de explosie raakt de vrouw gewond. Zij is naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie doet onderzoek naar het incident. Sporen en camerabeelden zijn veiliggesteld. Toch is de politie op zoek naar meer informatie. Mogelijk heeft u iets opvallends gezien rond 23:30 uur aan of rondom het Houthavenplein in Dordrecht. Mocht u informatie hebben, maar nog niet met de politie gesproken hebben? Neem dan contact op via onderstaande mogelijkheden.

Anoniem melden

Ook kan u anoniem melding maken. Dat kan via Meld Misdaad Anoniem of via Team Criminele Inlichtingen. Ook daarvan zijn de contactmogelijkheden hieronder toegevoegd.