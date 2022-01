Drugs gevonden bij controles automobilisten

De financiële recherche en het basisteam van de politie trokken hier samen in op en controleerden meerdere auto’s in en rond het centrum van de stad. Er werd specifiek voor deze locatie gekozen omdat er meerdere meldingen van overlast binnen komen. Auto’s die bijvoorbeeld veel te hard rijden of ander asociaal en gevaarlijk weggedrag vertonen.

Resultaten

Een 45-jarige man uit Sint Willebrord en een leeftijdsgenoot uit Roosendaal zijn aangehouden voor bezit harddrugs. In totaal nam de politie 26 gripzakjes cocaïne, 30 milliliter GHB en 12 gram amfetamine in beslag bij deze verdachten. Daarnaast werd bij een andere bestuurder nog een crypto telefoon aangetroffen en in beslag genomen.

Verkeersovertredingen

Van een 26-jarige man uit Roosendaal werd het rijbewijs ingevorderd. De man reed met 111 kilometer per uur door de bebouwde kom. Verder werd er een bekeuring uitgegeven voor te gladde banden en een auto die niet APK-gekeurd was. De komende maanden zullen er vaker dit soort controles gehouden worden. Daarbij zal de financiële recherche ook aansluiten om extra informatie te verzamelen. Zo wordt er onder andere gekeken of de eigenaar van de auto wel over voldoende inkomen beschikt om de auto te kunnen betalen. In het uiterste geval kan de politie een auto in beslag nemen als er onjuistheden worden geconstateerd.