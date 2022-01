Verdachte aangehouden in onderzoek overleden man Amsterdam

Op donderdag 27 januari kreeg de politie even voor 18.30 uur een melding dat het niet lukt om in contact te komen met de bewoner van een woning aan de VOC-kade. In de woning werd daarna het levenloze lichaam aangetroffen van een man. Inmiddels is vastgesteld dat het om een 42-jarige Italiaan en tevens bewoner van de woning gaat. Hij is door een misdrijf om het leven gekomen. Wanneer de man precies is overleden, is onderwerp van onderzoek.



Om die reden komt het rechercheteam nog altijd graag in contact met mensen die aan de VOC-kade personen en of voertuigen hebben gezien op 27 januari of de dagen daarvoor. Indien mensen de beschikking hebben over camera- of dashcambeelden in de omgeving, dan ontvangt de politie die graag. Informatie en beelden kunnen via het onderstaande tipformulier naar het rechercheteam worden verstuurd. Daarnaast is het ook mogelijk om telefonisch informatie door te geven via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Op meldmisdaadanoniem.nl kan ook anoniem informatie worden doorgegeven.