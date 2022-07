Twee verdachten aangehouden op verdenking van verboden wapenbezit en drugsbezit

Tijdens een controle van het pand, een horecazaak annex woning, troffen agenten in één van de kamers een vuurwapen en een boksbeugel aan. In die kamer hielden ze een 38-jarige man uit Roosendaal aan op verdenking van verboden wapenbezit. Nadat de agenten hadden overlegd, kregen ze van Justitie toestemming om de rest van het pand grondig te doorzoeken. Daarbij troffen ze in een andere kamer ongeveer 100 gram softdrugs aan. De bewoner van deze kamer, een 55-jarige man uit Roosendaal, is aangehouden op verdenking van bezit van drugs. Tijdens het vervolgonderzoek bleek dat hij ook in zijn auto nog 100 gram softdrugs had liggen. De drugs is in beslag genomen.

De twee verdachten moesten mee naar het politiebureau en hebben de nacht in de cel doorgebracht. Ze worden vrijdag verhoord.