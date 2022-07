Man gewond na steekincident in woning

De politie werd rond 22.45 uur op dinsdag 12 juli in kennis gesteld van het incident. Agenten gingen direct ter plaatse, evenals een ambulance. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd, hij wordt behandeld aan zijn verwondingen. De verdachte is aangehouden. Hij was ook lichtgewond maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

Door getuigen werd verklaard dat er voor de steekpartij een ruzie was ontstaan. De verdachte wordt woensdag in het politiecellencomplex verhoord over het feit. Daarna beslist een officier van justitie over de verdere afhandeling van de zaak.