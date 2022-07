Woning in Krispijn beschoten, politie zoekt getuigen

De bewoners lagen ten tijde van de schietpartij te slapen en hebben de schietpartij niet opgemerkt. Tot zij de volgende dag gaten in het raam zagen. Uit onderzoek blijkt dat de woning beschoten is.



De politie doet onderzoek en komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben, beelden hebben uit de omgeving of misschien informatie hebben die van belang kan zijn.