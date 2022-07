Man aangehouden op verdenking van heling fiets

De agenten waren onderweg naar een melding toen ze ter hoogte van het station een man met een afgesloten fiets zagen lopen. Toen de man de politieauto zag, schrok hij. Nadat de agenten hun auto hadden gekeerd en naar de man toe waren gereden, was de fiets ineens weg. De man bekende de fiets even verderop weg te hebben gezet en kwam nog met het bekende ‘sleuteltje kwijt’ verhaal. Maar toen de agenten het framenummer van de fiets controleerden, bleek dat de fiets als gestolen in de politiesystemen stond. De fiets zou vrijdag 17 juni zijn gestolen op de Kolveniershof. De man is vervolgens aangehouden op verdenking van heling en, net als de fiets, meegenomen naar het politiebureau.