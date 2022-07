Politie heeft handen vol aan agressieve man

Bij de gemeenschappelijke meldkamer kwam vrijdagavond 1 juli een melding binnen over een vechtpartij in een woning aan de Tesselschadelaan. Ter plaatse bleek dat een 56-jarige man die daar tijdelijk verblijft zich agressief had gedragen tegen twee huisgenoten. Dat was dusdanig uit de hand gelopen dat een buurman te hulp schoot en een buurvrouw de politie waarschuwde. Agenten hebben de agressieve man vervolgens aangehouden. Hij zou een huisgenoot met een mes hebben bedreigd en de buurman hebben geslagen. De huisgenoot heeft aangifte van bedreiging gedaan, de buurman heeft aangifte van mishandeling gedaan. De verdachte was ook agressief tegen de politieagenten. Hij werkte niet mee en schopte tegen de politiebus. Hij is meegenomen naar het politiebureau en in de cel gezet.

Eerdere meldingen

Op het politiebureau bleek dat agenten vrijdag al eerder met de man van doen hadden gehad. Zo zou hij ’s middags op de Tesselschadelaan voor overlast hebben gezorgd op straat. Ook hebben agenten hem vrijdagochtend uit het ziekenhuis verwijderd. Hij moest daar een behandeling ondergaan, maar weigerde daar aan mee te werken en viel andere patiënten lastig. Hij is daarna door politiemensen en beveiligingspersoneel het ziekenhuis uit begeleid.

De verdachte, die vermoedelijk onder invloed van alcohol en/of drugs was, heeft de nacht in de cel doorgebracht. Hij zit nog vast.