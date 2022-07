Fietsers gewond na botsing

Zaterdagmiddag 2 juli rond 15.00 uur botsten op de Gareelweg in Bergen op Zoom drie fietsers tegen elkaar. Ze raakten hierbij alle drie gewond. Agenten die naar de melding toe kwamen, zagen twee mannen en een vrouw op de grond liggen. Ze werden al geholpen door omstanders.

Uit eerste onderzoek bleek dat een echtpaar uit Roosendaal, een man van 69 en een vrouw van 66 jaar oud, over de Gareelweg reed en daar in botsing was gekomen met een 81-jarige wielrenner uit Bergen op Zoom. Alle betrokkenen raakten gewond en zijn per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis.

Op de Nieuwe Vlissingseweg in Vlissingen botsten in de nacht van zaterdag 2 op zondag 3 juli rond 01.15 uur twee fietsers frontaal op elkaar. Het gaat om een 21-jarige man uit Vlissingen en een 19-jarige man uit Middelburg. De man uit Vlissingen raakte daarbij dusdanig gewond dat omstanders eerste hulp verleenden en ambulancepersoneel de man even later naar een ziekenhuis heeft gebracht.