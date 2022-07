Man aangehouden na bedreiging portier

De verdachte was uit een horecazaak in het centrum van de stad gezet, omdat hij vrouwelijke klanten zou hebben lastiggevallen. De man was het er niet mee eens dat hij weg moest. Hij bleef op het terras van het café rondhangen. Toen een portier hem verzocht alsnog weg te gaan, reageerde hij agressief en zou hij de portier mondeling hebben bedreigd. Daarna liep hij weg, maar kwam korte tijd later weer terug, in het bezit van een mes. Korte tijd later ging hij weer weg en liep hij in de richting van het Emile van Loonpark. Toen hij de gewaarschuwde politieagenten zag, gooide hij het mes weg. De man is aangehouden op verdenking van bedreiging. Het mes dat hij bij zich had is in beslag genomen. De man heeft de nacht in de cel doorgebracht en wordt zondag verhoord.