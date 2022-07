Man ‘kopt’ na aanhouding ruit politieauto stuk

Politiemensen reageerden in de nacht van zaterdag op zondag rond 02.00 uur op een melding van een vechtpartij in de Kloosterstraat. Daar troffen ze vier mannen aan. Getuigen gaven aan dat drie van hen de vierde man in elkaar hadden geslagen. Het slachtoffer, een 29-jarige man uit Roosendaal en de drie verdachten zijn bekenden van elkaar. De verdachten zijn een 18-jarige Roemeen en twee inwoners van Schijf van 28 en 47 jaar oud.

Kopstoot

Uit onderzoek blijkt dat er in de Molenstraat al onenigheid is geweest tussen de vier mannen. Een café-uitbater haalde de mannen toen uit elkaar. Toen het slachtoffer daarna zijn weg vervolgde, zouden de andere mannen achter hem aan zijn gegaan en hem in de Kloosterstraat in elkaar hebben geslagen. Agenten, die kort na de melding in de Kloosterstraat aankwamen, hielden de drie verdachten aan en zetten ze in de politieauto. Eén van de mannen, de 47-jarige inwoner van Schijf, gaf toen hij in de politieauto zat de ruit van de auto een kopstoot, waardoor de ruit sneuvelde. De politie heeft aangifte van vernieling van een dienstauto gedaan.

Agenten hebben medische hulp voor de man ingeschakeld, maar hij heeft deze hulp geweigerd.

Het drietal heeft de nacht in de cel doorgebracht en zit nog vast. Ze worden zondag verhoord.