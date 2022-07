Aangehouden voor steekincident

Een 18-jarige man uit Roosendaal raakte zaterdagochtend 9 juli rond 01u45 in de Tussen de Markten zwaar gewond nadat hij waarschijnlijk met een mes gestoken werd. De aanleiding was vermoedelijk een onenigheid. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis. De politie heeft een verdachte aangehouden. Hij zit vast voor nader onderzoek.