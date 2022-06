Drugshandel vanuit woning

De politie stelde een onderzoek in nadat er tips binnen waren binnen gekomen dat er vanuit een pand aan de Grote Kade in drugs gehandeld zou worden. Drie vermoedelijke klanten zijn aangehouden en daarvan is een verklaring opgenomen. Omstreeks 16.40 uur zijn agenten het pand binnengegaan. De man die daar was, is gearresteerd op verdenking van drugshandel. De woning is vervolgens doorzocht. Er zijn diverse (hard)drugs aangetroffen en in beslag genomen. De verdachte zit vast voor verhoor. Het onderzoek gaat verder.