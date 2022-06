Politie onderzoekt zedenincident Schelpenkade

Het incident gebeurde rond 14.00 uur. De verdachte ging er daarna vandoor op een fiets. De verdachte is een man met een donkere huidskleur, hij droeg een zwart/groene jas, een zwarte broek en grijze schoenen.

Getuigen gezocht

We hopen dat er mensen zijn die maandagmiddag rond 14.00 uur iets opvallends of verdachts hebben gezien op de Schelpenkade of in de omgeving. Misschien viel iemand op door afwijkend gedrag? Kunt u ons helpen? Bel dan met de politie via 0800-6070. We zijn vooral op zoek naar beelden (foto’s en video’s) die maandag 13 juni zijn gemaakt op of in de omgeving van de Schelpenkade, ter hoogte van de Stadhouderslaan. Beelden uploaden en informatie met ons delen kan eenvoudig via het tipformulier onder dit bericht. Anoniem een melding maken kan ook, via 0800-7000.

Terughoudend

We begrijpen dat dit nieuws veel vragen oproept. We moeten echter op dit moment terughoudend zijn. Dit doen we om het onderzoek niet te verstoren en vanuit zorg voor de privacy van de betrokkenen.