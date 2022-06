Politie zoekt getuigen van ernstige aanrijding met voetganger A67

De aanrijding vond omstreeks 1.42 uur plaats ter hoogte van hectometerpaal 28,5. De voetganger had vermoedelijk autopech, liet zijn auto staan en liep over de vluchtstrook in de richting van Eindhoven. Op de vluchtstrook werd hij vol geschept door een vrachtwagen. Een passerende automobilist zag het ongeluk gebeuren, verleende eerste hulp en alarmeerde de hulpdiensten.

Op dit moment is het onderzoek naar de exacte toedracht van de aanrijding in volle gang. In verband met het onderzoek was de A67 gedurende enkele uren afgesloten, maar de weg is inmiddels weer open.

Signalement vrachtwagen

Een duidelijk signalement van de vrachtwagen is er niet. Bekend is dat het een groter model betreft. Gezien de impact van het ongeval heeft de vrachtwagen vermoedelijk schade opgelopen.

Getuigen gezocht

Wij komen graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben rond 1.42 uur op of in de omgeving van de A67 ter hoogte van Geldrop. Ook dashcambeelden zijn van welkom. Heb jij informatie neem dan contact op de politie via 0900-8844. Je kunt ook anoniem je informatie delen via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.