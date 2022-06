Drie aanhoudingen na beroving in park

De jongens, van 17 en 18 jaar oud, werden omstreeks 23.15 uur overvallen. Daarbij zijn onder meer een elektrische fiets, een scooter en een telefoon gestolen.

Even later zijn in de omgeving van Alphen aan den Rijn drie verdachten aangehouden. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Den Haag, een 18-jarige man uit Ridderkerk en een 22-jarige man uit Den Haag. Inmiddels heeft de rechter-commissaris hun voorlopige hechtenis bevolen, de strafzaak zal later dit jaar inhoudelijk worden behandeld door de rechtbank.