Drie verdachten aangehouden voor onder andere drugshandel en drugsbezit

Alerte burgers deden melding bij wijkagent dat er drugs zou worden gedeald in de Weide in Hoogeveen. De wijkagent kreeg te horen dat dit overlast gaf en dat er ook aan minderjarigen gedeald werd. De politie is daarop een onderzoek gestart. Daarin kwamen twee verdachten naar voren. Deze kwam de politie op het spoor dankzij tips van betrokken buurbewoners en ondernemers.

Aanhoudingen

Na het onderzoek werd een actie gestart om de verdachten op heterdaad aan te houden. Dinsdag 14 juni is een 18-jarige man vervolgens op heterdaad aangehouden voor de handel in drugs. In een doorzoeking in zijn huis werden daarnaast drugs en een vuurwerkpistool aangetroffen. De verdachte verzette zich dusdanig bij zijn aanhouding, dat een collega lichtgewond is geraakt. De 18-jarige man uit Hoogeveen zit vast op verdenking van drugshandel, drugs- en wapenbezit en mishandeling van een agent. Hij zal op vrijdag 16 juni worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Diverse soorten drugs en behoorlijk geldbedrag

De 22-jarige man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, aan wie hij drugs verkocht is aangehouden op verdenking van drugsbezit. Hij is nog altijd verdachte, maar hij zit niet meer vast. Op dinsdagavond 14 juni is tot slotte een 18-jarige man uit Hoogeveen aangehouden op verdenking van het bezitten van en dealen in drugs. Ook hij kwam naar voren in het onderzoek. Deze verdachte is gehoord en mag zijn proces in vrijheid afwachten. Bij de verdachten zijn diverse soorten drugs en een behoorlijk geldbedrag aangetroffen.