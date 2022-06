Verdachte bijt in hand agent tijdens aanhouding

De twee mannen, een 26-jarige Roosendaler en een 24-jarige man uit Breda, kwamen binnen in het café waar op dat moment een besloten feest was. Aan de mannen werd vriendelijk gevraagd of ze om die reden de kroeg wilden verlaten. Dit weigerden zij. De aanwezige gasten wilden vervolgens de uitbater assisteren in het verwijderen van de twee mannen. Er ontstond een vechtpartij waarbij zo’n tien tot vijftien personen betrokken waren en met tafels en stoelen werd gegooid, aldus verklaringen van aanwezigen. De politie werd vervolgens gebeld.

Toen agenten ter plaatse kwamen bleek er een beveiliger met een riem geslagen te zijn en een vrouw raakte lichtgewond toen zij geraakt werd door een tafel die omver gegooid was. De twee mannen die door omstanders als agressoren werden aangewezen zijn aangehouden door de agenten. Zij moesten mee naar een politiecellencomplex. Daar zijn ze ingesloten. De twee worden zaterdag in de gelegenheid gesteld om een verklaring af te leggen. Toen de man uit Roosendaal in de arrestantenbus werd gezet na zijn aanhouding beet hij een van de agenten in zijn hand. De agent raakte niet gewond. De Roosendaler bedreigde vervolgens de agenten die hem naar het cellencomplex vervoerden met de dood. Hij weigerde bij zijn insluiting mee te werken aan een blaastest om te controleren of hij onder invloed van alcohol was.

Door de bezoekers van het feest is beeldmateriaal gemaakt tijdens het incident. Al die beelden worden verzameld en door de politie meegenomen in het onderzoek. De betrokken slachtoffers die letsel opliepen als gevolg van de vechtpartij doen aangifte. Ook de uitbater van het café zal aangifte doen van vernieling.