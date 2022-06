Vrouw aangehouden voor diefstal scooter

Een omwonende van de Amarildijk in Roosendaal meldde op vrijdagochtend 10 juni 2022 een verdachte situatie. Er zouden twee mensen bij een scooter staan. De twee gedroegen zich verdacht. De getuige vertrouwde het zaakje niet, had het gevoel dat het om een gestolen scooter ging, en belde de politie.

Agenten gingen ter plaatse en troffen een man en een vrouw aan bij de scooter. Zij hadden een ongeloofwaardig verhaal over de herkomst van de scooter. De agenten noteerden gegevens van de twee, namen de scooter in beslag om achter het ware verhaal te komen, en startten hun onderzoek. De scooter was nog niet als gestolen gemeld, dus de twee personen konden nog niet als verdachte worden aangemerkt.

Gestolen in Goes

Door de politie werd contact opgenomen met de tenaamgestelde van de scooter. Die bleek in de buurt van Goes te wonen. Hij had donderdagmiddag 9 juni ontdekt dat de scooter gestolen was in de Singelstraat in Goes. Van de diefstal waren camerabeelden gemaakt. Die zijn aan de politie overgedragen om bij het onderzoek te gebruiken. Op de camerabeelden herkenden de agenten de twee personen die zij eerder hadden gesproken. Na contact met de officier van justitie besloot die dat de twee buiten heterdaad konden worden aangehouden. Omdat overduidelijk was wie de rechtmatige eigenaar van de scooter was, besloot de officier van justitie ook dat het voertuig meteen teruggegeven kon worden. De eigenaar deed toen meteen aangifte bij de politie.

Vrijdagavond 17 juni 2022 surveilleerden agenten rond middernacht in de buurt van parkeerplaats Spuitendonk in Roosendaal. Zij controleerden een personenauto en troffen daarin de vrouw die verdacht werd van de diefstal van de scooter en, op last van de officier van justitie, buiten heterdaad kon worden aangehouden. De agenten brachten de vrouw over naar een politiecellencomplex. Zij is ingesloten en wordt zaterdag gehoord over de zaak. De gegevens van de andere verdachte zijn bekend bij de politie. We zijn nog op zoek naar hem. Hij kan zich melden op het politiebureau.

Meld verdachte situaties

Dankzij een alerte getuige is deze zaak aan het rollen gegaan. We vinden het heel fijn als oplettende burgers verdachte situaties melden bij de politie. Op die manier wordt de pakkans van daders van misdrijven vergroot. We kunnen niet genoeg benadrukken dat u mede onze oren en ogen bent bij u in de buurt. U bent daar dagelijks en weet precies wat ‘hoort’ en ‘niet hoort’ in uw buurt. Ziet u een verdachte situatie? Iets dat u niet precies kunt duiden, maar u hebt het gevoel dat er iets niet klopt? Laat het dan aan ons weten. Misschien bent u wel de sleutel tot de oplossing van een zaak. Als er spoed geboden is dan mag u ook gerust 112 bellen, want: 112, daar vang je boeven mee!