Getuigen gezocht na beschieting horecagelegenheid

Omstreeks 03.15 uur kreeg de politie de melding dat in de Herenstraat meerdere schoten gehoord waren. Ter plaatse bleek een horecagelegenheid inderdaad meerdere keren beschoten te zijn.

In de nacht van donderdag 2 op vrijdag 3 september is hetzelfde pand ook beschoten. Toen raakte een persoon lichtgewond en werd de horecagelegenheid later door de gemeente gesloten.

Getuigenoproep

De politie spreekt graag met mensen die iets gezien of gehoord hebben van de beschieting. Heeft u in de nacht van 25 op 26 juni iets verdachts gezien in de omgeving van de Herenstraat? Of heeft u op een andere manier informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op via 0900-8844. Blijft u liever anoniem, bel dan 0800-7000.