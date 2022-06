Politie houdt drie verdachten van woninginbraak aan

De politie ging met meerdere eenheden naar het Schorrenkruid en trof daar in de tuin van een woning een aantal mannen aan. De mannen probeerden er, toen ze merkten dat er politie was, vandoor te gaan. Ze kwamen niet ver. Ze konden mede dankzij de inzet van politiehonden Bruno en Indra worden aangehouden.

De verdachten zijn twee inwoners van Bergen op Zoom van 24 en 29 jaar oud en een 38-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Andere inbraak?

Politiemensen stelden een verder onderzoek in en troffen op de Scholekster een auto aan die vermoedelijk is gebruikt door de inbrekers. In de auto trof de politie spullen aan die zijn buitgemaakt bij een eerdere woninginbraak. De drie verdachten hebben de nacht in de cel doorgebracht en worden zondag verhoord. De politie zet het onderzoek voort en onderzoekt uiteraard ook of de verdachten betrokken waren bij eerdere woninginbraken.

Inbrekers gaan niet op vakantie

Gaat u deze zomer een dagje weg of op vakantie? Wees dan extra alert en doe deuren goed op slot, ramen dicht en een lichtje aan. Doe alsof u thuis bent, ongeacht of u kort of lang weggaat. Laat koffiekopjes staan, zorg voor een bewoonde indruk door automatische verlichting. Denk ook aan het tuinhek en de schuur! Op de website www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/woninginbraak vindt tips en filmpjes die u op weg helpen. Laat ook uw buren een oogje in het zeil houden en helpen om uw woning een bewoonde indruk te geven.

112, daar vang je boeven mee!

112 is niet alleen voor gevallen van leven en dood, maar ook om boeven op heterdaad te arresteren. Ziet u iets verdachts in uw omgeving? Een vreemde auto, vreemde personen of een andere situatie die u niet vertrouwt? Noteer dan zoveel mogelijk details (kentekens en signalementen) en bel direct de politie op 112. Dan komt de politie met grote spoed naar de plek des onheils en is de kans groter dat agenten de verdachte direct kunnen aanhouden.