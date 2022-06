Gezocht: vermiste Marley (13) Lelystad

Rond 9 uur is Marley nog gesignaleerd bij haar school in de wijk de Tjalk. Zij vertrok daar op een zwarte fiets met een kratje voorop. In de middag wordt zij gezien met een man. Deze man draagt een zwart shirt van het merk Australian, heeft een blauwe korte broek aan met opvallende oranje touwtjes. Hij reed op een zwarte e-bike met een grijze accu en een opvallend groene zadelhoes.

Signalement

13 jaar oud

Lichte huidskleur

1.68 meter lang

Haar in een paardenstaart

Draagt een zwart rokje en een rood shirt met een zwarte vlinder

Heeft slippers aan

Waarom een Amber Alert?

De politie zet AMBER Alert in om burgers te vragen landelijk of regionaal uit te kijken naar een vermist kind waar we ons ernstig zorgen over maken, zoals ook bij Marley.

Een AMBER Alert wordt altijd verstuurd via Burgernet, onder andere via de Burgernet-app, op sociale media en in landelijke media. Ook worden AMBER alerts gedeeld op matrixborden boven snelwegen en digitale schermen bij trein- en busstations, op vliegvelden, bij winkels en tankstations.

Heb je Marley gezien of heb je meer informatie?

Als u Marley ergens ziet, bel dan direct 112. Mocht u meer informatie hebben of Marley eerder op de dag hebben gezien, dan kunt u bellen met 0800-6070.