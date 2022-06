Asociale chauffeur blijkt drugs gebruikt te hebben

De man viel op toen agenten hem op zondag 5 juni even na middernacht op de A58 ter hoogte van Roosendaal zagen rijden. Hij drukte met zijn auto bijna een andere automobilist van de weg af en reed met hoge snelheid.

De verdachte werd verderop aan de kant gezet en toen de dienders de auto naderden roken ze direct een henneplucht. Een speekseltest wees uit dat de bestuurder mogelijk onder invloed van drugs achter het stuur zat. Ook bleek hij een zakje met hennep bij zich te hebben. De man is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Daar is bloed bij hem afgenomen en is hij ingesloten voor verder onderzoek.