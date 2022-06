Opsporing NL: portier in rug gestoken

Eerder die zaterdagavond zijn een vaste klant van de horecagelegenheid en de nog onbekende verdachte op straat tegen elkaar gebotst. Dit leidt blijkbaar tot boosheid bij de man. Hij volgt de klant namelijk vervolgens al schreeuwend tot aan de horecagelegenheid, waar de stamgast naar binnen gaat. Als die later vertrekt, waarschuwt de portier hem voor de onbekende man die nog steeds in de omgeving rondhangt. Samen lopen ze naar de man toe. Ze spreken hem aan en de portier vraagt hem rustig te stoppen met ruzie zoeken. De portier loopt daarna terug naar de horecagelegenheid en voegt zich weer bij zijn collega’s en de bezoekers. Even later wordt hij van achteren neergestoken. Opsporing NL toont vanavond beelden van de verdachte.

Verder in de uitzending:

Amsterdam - steekincident portier

Den Bosch - woningoverval

Oldemarkt - bankpasfraude

Vriezenveen - bankpasfraude

Harderwijk - bankpasfraude

Syrië - verdenking van oorlogsmisdrijven

Emmen - aanrijding scootmobiel

Enschede - beroving bij geldautomaat

Landelijk - plaatsing op Nationale Opsporingslijst

Doetinchem/Zwolle/Rijssen - e-bikes diefstal

Axel - diefstal espressomachines

Haarlem - mishandeling café

Uitzending

Opsporing NL is vanaf 20:30 uur te zien op RTL 5. In het programma vragen presentator Pim Sedee, de politie en het OM aandacht voor (actuele) opsporingsonderzoeken met als doel tips en informatie binnen te krijgen om misdrijven op te lossen.