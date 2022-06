Man overvalt tankstation

De man kwam rond 22.15 uur het tankstation binnen lopen. Hij pakte de medewerkster stevig beet en eiste geld. Hij deed een greep in de kassa en is er toen vandoor gegaan. De politie doet onderzoek naar de dader en bekijkt camerabeelden. Heeft u rond het tijdstip van de overval iets verdachts gezien? Laat het ons weten. Dit kan via 0900-8844 of Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006.