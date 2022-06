Leidenaar aangehouden voor mishandeling

Vrijdag 13 mei kwam bij de politie omstreeks 16.30 uur de melding binnen dat op de 2e Binnenvestgracht iemand zwaar mishandeld zou zijn. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis vervoerd, waar bleek dat hij ernstig letsel in het gezicht had, waaronder verschillende botbreuken. De recherche startte een onderzoek wat leidde naar de identiteit van de nu aangehouden verdachte. Hij is vrijdag 3 juni aangehouden en legde een bekentenis af. De man moet zich op een later moment verantwoorden voor een rechter.