Wie heeft Reinder Bruinsma gezien?

Klik hier voor een grotere foto.

Reinder nam deel aan de Pinksterconferentie De opwekking waar hij overnachtte in een tentje. Toen zijn vrienden hem rond acht uur wilden opzoeken, troffen ze hem niet meer in de tent en op het evenemententerrein aan.

Blote voeten

Reinder Bruinsma is in verwarde toestand en lopend vertrokken. Hij droeg een zwart T-shirt met daarop in het wit de tekst space en een spijkerbroek. Hij liep vermoedelijk op blote voeten.

Zoekactie

De familie maakt zich ernstig zorgen en heeft eind van de dag melding gemaakt van zijn vermissing. De politie is meteen een zoekactie gestart. Samen met de familie is gezocht in de omgeving het evenemententerrein gezocht, zowel in het bos als bij het water maar helaas zonder resultaat.



Wie heeft Reinder gezien?

Reinder is vertrokken zonder zijn telefoon mee te nemen, de politie kan hem dus niet traceren via zijn telefoon. De politie hoopt daarom dat iemand Reinder heeft gezien sinds afgelopen zaterdagochtend nog heeft gezien.

Tips

Hebt u Reinder gezien of weet u waar hij zich bevindt? Neem dan contact met ons op.

Dat kan via dit tipformulier of telefonisch via tips 0900 8844.