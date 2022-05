Getuigen gezocht van gewapende overval op juwelier, mogelijk geschoten

Inmiddels is het rechercheonderzoek in volle gang. Politiemensen deden (en doen) ter plekke onderzoek en er zijn getuigen gehoord. Ook het slachtoffer heeft een verklaring afgelegd en heel erg veel mensen meldden zich bij de politie naar aanleiding van berichtgeving in de (sociale) media. Velen vertelden dat ze de vermoedelijke daders hadden zien rijden. De politie dankt hen dan ook heel hartelijk voor het meedenken en hoopt dat hun aanwijzingen ervoor zorgen dat de puzzel snel kan worden opgelost.

Scooter in brand

Uit de getuigenverklaringen bleek dat de daders met een onbekende buit zijn gevlucht op twee scooters. Zij reden vermoedelijk in de richting van de Tolberg. Even later volgde een melding dat er een scooter in brand zou staan op het Molenbeekpad. Dat is ook door agenten waargenomen. Het is op dit moment nog niet duidelijk of de brandende scooter ook daadwerkelijk te maken heeft met de overval, maar dat wordt door de recherche zeker niet uitgesloten en meegenomen in het onderzoek.

Door getuigen werd bij het operationeel centrum gemeld dat er bij de overval was geschoten. Door de politie is ter plaatse onderzoek gedaan, maar hiervoor zijn nog geen aanwijzingen gevonden.

Politie kan niet alles melden

De politie kan veel vragen die er ongetwijfeld leven, niet beantwoorden. Dit komt deels omdat we de antwoorden nog niet hebben vanwege het feit dat het onderzoek nog draait, en deels komt dat omdat sommige informatie die bij ons bekend is, alleen maar bij de daders bekend is. Als we de daders aanhouden dan willen we verklaringen van hen opnemen en dan moet er eerder niet al informatie verspreid zijn. We kunnen dan ook op dit moment niet ingaan op het soort wapen/wapens dat er gebruikt is/zijn bij de overval, ook hebben we geen goed signalement van de daders en geven we geen informatie over de gebruikte scooters of de buit die de daders hebben meegenomen.

Vragen aan publiek

We willen tot slot wel graag wat vragen aan u stellen: