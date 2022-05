Vermiste tuinbeelden snel opgespoord

Een getuige werd wakker van vreemde geluiden. Zij keek uit haar raam en zag een dronken man weglopen met tuinbeelden onder zijn armen. Even later zag zij tot haar verbazing de man weer terugkomen en nogmaals met een beeld onder zijn arm weer vertrekken. Zij belde de politie en legde de situatie uit en gaf een goed signalement en een looprichting door van de tuinbeeldendief.

De agenten troffen de man aan. Hij wilde juist een woning in de buurt binnengaan. De politiemensen werden door de man uitgenodigd om binnen te komen. Hij verklaarde niets te weten van gestolen tuinbeelden.

Eenmaal binnen kon de man niet meer ontkennen dat er wel degelijk iets niet helemaal klopte. Bij de man in de woning troffen de agenten drie tuinbeelden aan. Deze zijn in beslag genomen door de politie. De 22-jarige man is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Hij zit daar nog vast en wordt zaterdag gehoord over de diefstal. De eigenaar van de beelden heeft aangifte gedaan en de getuige heeft ook een verklaring afgelegd.