Man aangehouden na bezit nep-vuurwapen

Agenten reageerden op een melding over een conflict in een woning in de Molenstraat. Ter plaatse troffen ze een groot aantal mensen aan. Van een conflict was op dat moment geen sprake (meer). Wel bleek één van de aanwezigen in het bezit te zijn van een nep-vuurwapen, namelijk een balletjespistool. Deze man, een 37-jarige inwoner van Raamsdonksveer, is aangehouden op grond van de Wet Wapens en Munitie en voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. Het nepwapen, dat nauwelijks van echt te onderscheiden was, is in beslag genomen. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt. Hij mocht zondagavond het bureau weer verlaten.