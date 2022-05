Vermissing Ann Atkinson vanavond bij Opsporing Verzocht

Vermissing Ann Atkinson | Zwammerdam

Sinds zondag 5 december wordt de 26-jarige Ann Lilian Atkinson vermist. Ann is vertrokken uit een gesloten zorginstelling. Drie dagen later werd ze nog gezien in Amsterdam. Ann heeft een verstandelijke beperking, wat deze vermissing zorgelijk maakt. Ondanks uitgebreid onderzoek, flyeracties en diverse oproepen in de regionale media, ontbreekt sinds december ieder spoor van haar. In de uitzendingen van Opsporing Verzocht en Team West worden foto’s van Ann getoond.

Klik hier voor meer informatie over deze vermissing.

Mishandeling buschauffeur | Katwijk

Op zondag 3 april mishandelde een passagier een buschauffeur in Katwijk. De passagier stapte in Katwijk op en was onderweg naar Leiden. Tijdens deze rit checkte de passagier uit, maar stapte hij de bus niet uit. Toen de chauffeur bij de volgende halte de bus stilzette en hier iets van zei, werd de passagier boos. Daarop heeft de passagier de chauffeur verschillende keren geslagen. In de uitzending van Team West toont de politie camerabeelden van de passagier.

Gezocht: Mohammed Nyabi

Op maandag 9 mei zijn drie mannen uit Den Haag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij grootschalige handel en smokkel van verdovende middelen. Mohammed Nyabi, broer van een van de verdachten, is nog niet aangehouden. Hij wordt ervan verdacht zich ook op grote schaal bezig te houden met de handel en smokkel van verdovende middelen. De kans is groot dat Nyabi in het buitenland verblijft, het is niet bekend in welk land. Nyabi staat zowel nationaal als internationaal gesignaleerd om aangehouden te worden. In de uitzendingen van Team West en Opsporing Verzocht worden foto’s van Nyabi getoond.

Klik hier voor meer informatie.

Betalen met vals geld | Zoetermeer en Rotterdam

Een man heeft bij de aankoop van een mobiele telefoon en een Ipad, via Marktplaats, betaald met vals geld op woensdag 9 maart. De verdachte deed dit in Zoetermeer en in Rotterdam. De verkopers zijn opgelicht voor honderden euro’s. In de uitzending van Team West worden camerabeelden getoond van de koper.

Hebt u informatie over een van de zaken?

Geef uw tips door via de gratis opsporingstiplijn of bel anoniem met Meld Misdaad Anoniem. Iedere dinsdag is Opsporing Verzocht om 20.30 uur te zien op NPO1. Op woensdag wordt het programma om 13.20 uur herhaald op NPO2. Team West is dinsdag om 17.00 uur te zien bij Omroep West. De uitzending wordt daarna ieder uur herhaald. Op woensdag wordt Team West nog een keer herhaald.