Wie weet waar Aroen is?

Ruim veertien jaar leeft de familie van Aroen Klootwijk in onzekerheid. Waar is hun Aroen gebleven? In januari 2008 woonde hij nog de crematie van zijn oma bij. Dat was de laatste keer dat ze hem zagen. In mei 2010 is er voor het laatst mailcontact geweest, maar sindsdien is het stil. Aroen leidde sinds 2008 een zwervend bestaan. Hij moet nu 45 jaar oud zijn. Hij is 1,78 meter lang.