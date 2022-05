Mannen met wapens aangehouden

Omstreeks 21.30 uur ontving de meldkamer een melding van een verdachte situatie. Een getuige zag twee mannen op de Molenstraat lopen. Een van hen had een mogelijk vuurwapen vast en de andere een ijzeren staaf. Meerdere politie-eenheden rukten uit. Een omstander zag de mannen in de Hoogstraat een poort binnen gaan. Agenten gingen de poort door en troffen daar de twee mannen aan. In de woning zijn een gasdrukwapen, pepperspray en munitie gevonden. Alle wapens zijn in beslag genomen. De twee mannen van 31 en 29 jaar hebben de nacht doorgebracht in een politiecel en worden vandaag verhoord.