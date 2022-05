Getuigen poging straatroof Heerhugowaard gezocht

Het slachtoffer fietst rond 16.00 uur bij het skatepark in Middenwaard als hem iets toegeroepen wordt. Een paar seconden later staan er twee jongens naast hem. Een van de twee jongens laat zien dat hij een mes bij zich heeft maar gebruikt deze niet. Wel slaan ze het slachtoffer om hem te ontdoen van zijn spullen. Dit lukt niet omdat een oplettende voorbijganger verbaal reageerde op het incident. De twee verdachten zijn vervolgens weggerend in de richting van het skatepark.

Signalement verdachten

De twee jongens worden geschat op dezelfde leeftijd als het slachtoffer tussen de 12 en 16 jaar oud. De eerste verdachte is 1.65 tot 1.70 meter lang, heeft blond haar en een lichte huidskleur met sproeten. Hij droeg een zwarte jas met een reflecterende capuchon en zwarte bijpassende broek. De tweede verdachte is kleiner tussen de 1.50 en 1.55 meter lang. Hij heeft een licht getinte huidskleur. Deze jongen draagt een zwarte jas, een blauwe spijkerbroek en heeft een blauw mondkapje op. Ook had hij een zwarte rugtas bij zich.

Getuigen gezocht

In het kader van het onderzoek is de politie op zoek naar mogelijke getuigen. Heeft u het incident zien gebeuren of de verdachten eerder zien lopen? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of deel informatie anoniem via 0800-7000.

2022101270