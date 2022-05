Man gezocht na incident overleden vrouw Arnhem

We zoeken de man omdat hij mogelijk betrokken is bij het incident. Daarnaast maken we ons zorgen omdat hij een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving kan zijn. De man draagt mogelijk de volgende kleding: een licht kaki shirt, een donkere broek en sportschoenen.

Er is een Team Grootschalige Opsporing (TGO) ingericht dat dit incident onderzoekt.

Hoe de vrouw precies gewond is geraakt en uiteindelijk is overleden, maakt onderdeel uit van het politieonderzoek. Ook kunnen we nog geen informatie geven over de identiteit van de vrouw.

Wie heeft er meer informatie of camerabeelden?

Mensen die donderdagavond iets opvallends hebben gezien of gehoord in de omgeving van de Cuijkstraat, vragen we contact op te nemen. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Ook beelden van bijvoorbeeld beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcambeelden uit de omgeving kunnen relevant zijn voor het onderzoek. Alle informatie, hoe klein het misschien ook lijkt, is welkom.

Meer informatie kunnen we op dit moment niet delen over dit incident.